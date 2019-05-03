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Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale emniyet müdüründen

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi İlçe Emniyet Müdürü yaptı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi İlçe Emniyet Müdürü yaptı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Muharrem Yaşar'ın kullandığı 55 VH 678 plakalı sepetli motosiklet aynı istikamete seyir halinde olan Merih Yılmaz idaresindeki 55 T 5509 plakalı ticari taksi, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Koşarak kaza yerine giden İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan, yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 ekiplerince 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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