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Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’da 3 tekerlek motosikletiyle kaza yapan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da 3 tekerlek motosikletiyle kaza yapan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,


Arslan Demir (76) 3 tekerlekli motosikletiyle camiye giderken kaza yaptı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Arslan Demir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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