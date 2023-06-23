İhlas Haber Ajansı

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Kazada yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi sevk edildiği Samsun’daki hastanede hayatını kaybetti.

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi sevk edildiği Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Gümüşhacıköy yolu Korulupınar mevkisinde dün akşam meydana geldi. Mükremin Aktaş yönetimindeki 05 KC 655 plakalı otomobil virajı alamayarak takla attı. Kazada, ağır yaralanan Naci Ceylan (61) kaldırıldığı Merzifon Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ceylan'ın hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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