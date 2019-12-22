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Kazada yaralanan ya?l? kad?n hayat?n? kaybetti

?ank?r?’da meydana gelen trafik kazas?nda a??r yaralanan ya?l? kad?n, Samsun’da tedavi g?rd??? hastanede hayat?n? kaybetti.

?ank?r?'da meydana gelen trafik kazas?nda a??r yaralanan ya?l? kad?n, Samsun'da tedavi g?rd??? hastanede hayat?n? kaybetti.


Kaza, ?ank?r?'da 23 g?n ?nce meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, Samsun'dan Bursa'ya gitmek i?in yola ??kan Ali Aye? idaresindeki kapal? kasa kamyonet, ?n?ne ??kan araca ?arpmamak i?in direksiyon k?rd?. Kazada takla atan ara?ta bulunan 3 ki?i yaraland?. A??r yaralanan s?r?c?n?n annesi Men?ure Aye? (87) Samsun E?itim ve Ara?t?rma Hastanesine kald?r?larak tedavi alt?na al?nd?. Ya?l? kad?n, yap?lan m?dahalelere ra?men kurtar?lamayarak bug?n hayat?n? kaybetti.

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