Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı Canik Belediyesi karşısındaki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kutay Ü. idaresindeki 55 AOJ 42 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan kimliği belirsiz yaşlı kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen kadının 60 yaşındaki Ayşe Şahin olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.