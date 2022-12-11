Kazada yola saçılan bira şişeleri karayolunu araç trafiğine kapattı

Samsun'da tırın makaslama yapması sonucu dorsedeki bira şişeleri yola saçılırken, kırık bira şişeleri ile kaplanan yol araç trafiğine kapandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 34. kilometresi Tekeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den yüklediği 24 ton 700 kilo ağırlığındaki biraları Ordu'daki bayiye götüren Arif Akar idaresindeki 35 ATR 866 çekici, 35 ABS 234 dorse plakalı tır, kayarak makaslama yapıp yolun kenarındaki demir bariyere çarptı. Kazada tırın dorsesinde bulunan bira şişeleri yola saçıldı. Yolun büyük bir bölümü kırılan bira şişeleri ile kaplandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kapanan yolu açmak için seferber oldu. Kaza yerine vinç ve itfaiye ekipleri istendi. İtfaiye ekipleri yolda kırılan bira şişelerini su sıkarak temizlemeye çalıştı. Vinç yardımıyla tırın kaldırma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri yolun kenarını temizleyip araçların tek şeritten geçişini sağladı. Tırı kaldırma ve yol temizleme işlemleri devam ediyor. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Arif Akar, "Önümde araba gidiyordu. Yerler de ıslaktı. Ben fren yapınca bizim araba kaymaya başladı. Bayağı da kaydık" dedi.