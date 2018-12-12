Kazakistan bağımsızlık günü OMÜ'de kutlandı

Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 27. yıldönümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi Uluslararası Öğrenci Ofisi ve Uluslararası Öğrenci Topluluğunun düzenlediği bir etkinlikle kutlandı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, OMÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu akademik danışmanı Prof. Dr. İzzet Akça, akademisyenler ve Kazakistanlı öğrenciler olmak üzere üniversite öğrencileri katıldı.

“Kazakistan ve Türkiye aynı kültür ve tarihten beslenen dost ülkelerdir”

Etkinliğin ilk konuşmasını yapan Prof. Dr. İzzet Akça, “Kardeş ülke Kazakistan'ın 16 Aralık 1991 bağımsızlık günüdür. Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilan ettiği bağımsızlığını ilk tanıyan ve ilk kardeş elini uzatan ülke Türkiye olmuştur. Benzer şekilde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Türkiye'ye gelerek, Kazak halkının selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini getirmiş ve Türkiye'nin yanında olduğunu belirtmiştir. Her daim Kazakistan'ın yanında yer almış bir ülke olarak, bu kardeşliği asla unutmayacağız. Türkiye'nin Kazakistan ile arasında binlerce kilometreye rağmen, güçlü bir kardeşlik bağı bulunmaktadır. Çünkü Kazakistan ve Türkiye aynı kültür ve tarihten beslenen dost ülkelerdir ve dostluk sonsuza dek sürecektir” dedi.

“Kazakistan bağımsızlık gününde sizlerin duyduğu heyecanı ve hazzı biz de duyuyoruz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise, “Kazakistan ve bütün Türki cumhuriyetlerin vatandaşları bizim birer parçamız. Bizden farklı değilsiniz. O anlamda Kazak bağımsızlık günü bizim de bağımsızlık günümüzdür. Sizlerin duyduğu heyecanı ve hazzı biz de duyuyoruz. Sizler de bizim uluslararası öğrencilerimiz olarak burada aldığınız eğitimi, edindiğiniz her türlü kazanımı ülkenize döndüğünüzde bu ülkenin de bir temsilcisi olarak en iyi şekilde yaşayacağınıza ve yaşatacağınıza eminim.” diye konuştu.

Kazak kültürü müzikleri ve sporuyla tanıtıldı

Konuşmaların ardından Kazakistan'ın tarihi hakkında önemli bilgiler veren kısa bir görsel sunum yapıldı. Daha sonrasında gerçekleşen Kazak Türklerinin önem verdiği çalgılarından dombıra eşliğinde söylenen türkü, geleneksel Kazak dansı, Kazakça okunan şiirler ve nihayetinde yapılan Kazak güreş gösterisi katılımcıların büyük ilgisini çekti. Ayrıca görsel sunumla Kazakistan hakkında eğlenceli bir yarışma yapıldı ve doğru cevap verenlere Kazak çikolatası ikram edildi.

Etkinlik, Kazakistan'a özgü ikramların sunulması ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.