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Kazan hırsızı kameraya yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 2 katlı müstakil evden bakır kazan çalan şahıs kameraya yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 katlı müstakil evden bakır kazan çalan şahıs kameraya yakalandı.


Olay, Yaka Mahallesi İshaklı Caddesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Teoman Fehmi Karaosman'a ait 2 katlı müstakil binanın arka bahçesinde bulunan binanın kapısının açık olduğunu fark eden komşuları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulurdu. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda kamera kayıtlarında bir şahsın önce kapıyı açmak için uğraştığını daha sonra camı kırarak içeri girdiğini ve bir süre sonra da kucağında bakır kazanla birlikte çıkarak kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri daha önceden hırsızlıktan sabıkası bulunan O.T.'nin (21) kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Aşayış Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından 10 gün önce aynı evden ve Büyükcami Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evden televizyon ve bakır kazan hırsızlığı iddiasıyla Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs, çıkartıldığı mahkeme tarafından denetimde serbestlik kararı uygulanarak serbest bırakıldı.


Aynı evde 10 gün önce yaşanan hırsızlık olayı sonrası ev sahibi Teoman Fehmi Karaosman'ın arka bahçeye güvenlik kamerası taktırdığı öğrenildi.

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