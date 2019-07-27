İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazan hırsızı suçüstü yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde kazan hırsızı suçüstü yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kazan hırsızı suçüstü yakalandı.


Olay Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sırtında çuvalla giden bir şahıstan şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Çakırmahmut Sokak'ta Onur T. isimli şahsı durdurdu. Yapılan araştırmada şahsın taşıdığı çuvalda bulunan bakır kazanın çalıntı olduğunu belirledi. Onur T. gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.