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Kazara kendini vuran şahıs ağır yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde kazara silahla kendini vuran şahıs ambulansla helikopterle Samsun’a sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kazara silahla kendini vuran şahıs ambulansla helikopterle Samsun'a sevk edildi.


Olay, Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih K.(28) kurcaladığı silahın ateş alması sonucu göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. Yakınları tarafından 112 acil servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen acil servis ekiplerince yaralı, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

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