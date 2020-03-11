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Kazara milli tekvandocu lise öğrencisini vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun’da bir başkasına ateş ederken kazara milli tekvandocu lise 9.

Samsun'da bir başkasına ateş ederken kazara milli tekvandocu lise 9. sınıf öğrencisini vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.


Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Mescidzade Sokak'ta dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı zamanda milli tekvandocu olan Samsun 19 Mayıs Lisesi 9. sınıf öğrencisi Alihan K. (15), öğle arası okul çıkışı arkadaşları ile birlikte yemek yemek için okuldan çıktı. Bu sırada B.A. adlı şahıs, peşine düştüğü kişiye tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun kazara lise öğrencisi Alihan K.'nın sol omzuna isabet etti. 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenci, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kurşunun Alihan K.'nın sol omzuna önden girip içeride kaldığı belirlendi. Polis, zanlı B.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulaması tamamlanan B.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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