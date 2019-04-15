Kazım Karabekir'in evladından: “Babamın Gözünden Atatürk ve Millî Mücadele”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ); adını aldığı 19 Mayıs'ın 100. yılında Samsun Valiliği'nin himayelerinde Kurtuluş Savaşı'nın simge komutanlarından Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i, ilk adımın şehri Samsun'da ağırlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hitaben sarf ettiği “Paşam dün olduğu gibi bugün de bütün kolordumla emrinizdeyim” sözüyle Millî Mücadele'ye karşı sarsılmaz inancını dile getiren Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir; “Babamım Gözünden Atatürk ve Millî Mücadele” başlıklı söyleşisiyle babasının hayatı ekseninde Atatürk ve Millî Mücadele'yi Samsunlularla paylaşacak.

17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30'da şehir merkezindeki Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenecek söyleşide, kent sakinleri Atatürk'ü ve Millî Mücadele'yi, Ulu Önder'in silah arkadaşı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'den dinleme fırsatı bulacak.