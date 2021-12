Kedi Evi projesi İlkadım'da hayat buldu

İlkadım Belediyesi sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için ‘Kedi Evi' projesini hayata geçirdi. Belediyenin kendi atölyelerinde üretilen kedi evleri, sokak kedilerini kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruyacak.

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince hayata geçirilen projede belediyenin kendi atölyesinde üretilen kedi evleri talepte bulunan vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Ekipler istek üzerine ilk Kedi Evi'ni Kale Mahallesi'nde bir adrese teslim etti.

“Minik dostlarımız bize komşu olacak”

Projeden hakkın bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçe sakinlerimizin öncelikli taleplerini belirlemek için her gün farklı bir mahallemizin nabzını tutuyoruz. Aynı zamanda sosyal medyanın tüm mecralarını kullanarak vatandaşımızın bizlere daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz. Bizim için esas olan vatandaşlarımızın beklentileri ve talepleridir. Merhamet, sevgi ve paylaşma duygusuyla, şehrimizin güzelliğine güzellik katan minik dostlarımız, kent hayatının da keyifli yanlarını oluşturuyor. Şehrimizin her köşesindeki parklarla beraber özellikle insan sirkülasyonun fazla olduğu alanlarda bulunan kedi evlerimizde yaşayan can dostlarımız artık bizler için birer komşu olacak. Minik dostlarımız için özel olarak yaptığımız kedi evlerinin yanı sıra, yürüttüğümüz bütün hizmetlerimizi hayvan severlerle birlikte genişleterek devam ettiriyoruz” diye konuştu.

“Talebime anında dönüş yaptılar”

Kedi evi talebi karşılanan Pınar Özkökçü ise, “İlkadım Belediyemize sosyal medya üzerinden ulaşarak talebimizi ilettik. Talebimiz ilgili birim müdürlüğü tarafında işleme alındı. Ardından da belediye yetkilileri bize dönüş yaparak kedi evinin bize teslim edileceğini söylediler. Kedi evi bize ulaştı ve artık kedilerimizin sıcak bir yuvası var. Allah da başkanımızın yuvasını mesut, mutlu etsin” şeklinde konuştu.