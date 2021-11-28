Kedi Kasabası'nın ‘Misafir'i

Samsun'da ayağındaki kalıcı hasar sebebiyle ölüme terk edilen yaralı katıra Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. ‘Misafir' adı verilen katır, tıbbi müdahalesi yapıldıktan sonra Kedi Kasabası'nda koruma altına alındı.

Terme ilçesinin Uludere Mahallesi'nde yaralı bir katır gören duyarlı vatandaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'nü telefonla arayarak yardım istedi. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, ilçeye gitti. Katırı bulan ekipler, sol arka ayağında travmaya bağlı ciddi hasar tespit etti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yapılan tetkikler neticesinde ayağındaki kronik hasarın tedavi edilemeyeceği ve katırın ağır işlerde çalıştırılamayacağı belirlendi. Katır, ekipler tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Bakımları yapılan katır, burada Kedi Kasabası doğal yaşam alanına yerleştirildi. Kedilerle iyi anlaşan ve ‘Misafir' adı verilen katır sahiplenilmeyi bekliyor.

Yaralı ve bakıma muhtaç katıra duyarsız kalamadıklarını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, tıbbi olarak her türlü müdahaleyi yaptıklarını belirtti. Misafir ile 3 haftadır birlikte olduklarını anlatan Kasap, “Durumuna çok üzülüyor ve onun için yapabileceğimiz ne varsa yapmak istiyoruz. Ayağının problemi onun ne kadar daha yaşamasına müsaade edecekse ona burada bakacağız ve koruyacağız. Sağduyulu bir vatandaşımız çıkarsa da sahiplendireceğiz. Ayağındaki sorunun nüksetmemesi ve yumuşak zeminde rahat hareket edebilmesi için Kedi Kasabamıza yerleştirdik. Korunaklı yeri de var. Ayrıca beslenme problemi yok. Şu an tamamen doğal yaşam alanı olan kasabamızın sakinleriyle vakit geçiriyor. Gayet sağlıklı ve mutlu görünüyor” dedi.