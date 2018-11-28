Kediler dubleks evlerine kavuştu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı sokak hayvanlarının soğuk ve kış şartlarında barınma ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla başlattığı kedi evleri dağıtımı uygulamasını Bafra'da da gerçekleştirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu'nun da katılımı ile kedi yaşam evleri teslim töreni Bafra'da yapıldı.

Alparslan Türkeş Parkı'nda yapılan teslim programına konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında ilçeye verilen 5 adet kedi evi için Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu'na teşekkür etti. Başkan Kılç, “Bafra Belediyesi olarak sokak hayvanlarına verdiğimiz değer bilinmektedir. Bu çalışma kapsamında Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünün bizlere teslim etmiş oldukları 5 adet kedi yaşam evlerinin bir tanesini 75. Yıl Huzurevi bahçesine, diğer kalan 4 adet ev ise belediyemiz bünyesine bağlı, Adnan Menderes Parkı, Alpaslan Türkeş Parkı, Büyük Park, Ali Kale Turistik Tesislerine yerleştirilecektir. Sokakta yaşayan kediler bu kış aylarında üşümeyecek. İhtiyaçları hayvan severler ve Belediyemizce ortaklaşa karşılanacaktır. Bu projeye destek veren tüm taraflara teşekkür ederim” dedi.

Proje ile amaçlarının toplumsal bir farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı Samsun 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, “Amacımız bugün Bafra'da parklara yerleştirilecek kedi evleri ve su kapları ile toplumsal bir farkındalık oluşturmak, sokak hayvanlarına kaliteli bir yaşam sunmaktır" diye konuştu.

Teslim programına, Milli Parklar Samsun Şube Müdürü Muzaffer Çelik, Av Yaban Hayatı Şube Müdürü İlyas Koç, Milli Park Şube Müdürü Fatih Karakaya, Planlama Şube Müdürü Murat Demir, Sulak Alanlar Şube Müdürü Fatih Bulut, Bafra Milli Park Şefi Cengiz Akyüz, Bafra Belediyesi birim müdürleri ve hayvanseverler katıldı.