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Kediye çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

Samsun’un 19 ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un 19 ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, dün gece Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TL 5116 plakalı otomobili ile Bafra istikametine seyir halinde olan Mehmet B., Dereköy mevkisinde yoldan geçen kediye çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Elif B. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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