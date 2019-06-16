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Kediye çarpmamak için kaza yaptı: 3 yaralı

Samsun’da önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kıran kadın sürücü aracıyla bahçe duvarına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Samsun'da önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kıran kadın sürücü aracıyla bahçe duvarına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi 1551. Cadde'de saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saniye Kement (39) idaresindeki 55 BD 570 kapalı kasa kamyonet ile seyir halindeyken önüne kedi çıktı. Kediye çarpmamak için direksiyonu kıran Saniye Kement aracıyla yoldan çıkıp beton bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü Saniye Kement ile çocukları Hasan Poyraz Kement (7) ve Mustafa Göktuğ Kement (3) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındılar.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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