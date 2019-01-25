Kediyi kurtarmak için seferber oldular

Ankara merkezli bir alışveriş ve market zincirinin Samsun'daki şubesinde 25 gündür kapalı kaldığı iddia edilen kediyi kurtarmak için herkes seferber oldu.

Bir alışveriş ve market zincirinin Samsun'daki mağazası 20 Aralık 2018'de kapanmıştı. Bir şekilde içeriye giren kedinin 25 gündür kilitli olan markette mahsur kaldığı iddia edildi. Marketin kapanması sonucu işsiz kalan çalışanlar, bugün marketin Barış Bulvarı şubesine gelerek kedinin kurtarılması için ekiplere haber verdi. 25 gündür mahsur kaldığı iddia edilen kedi, eski çalışanlar tarafından kapının altından verilen su ve mamayla beslendi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ve eski çalışan kediyi kurtarmak için seferber oldu.

Mağaza yetkilisinden izin alınmasının ardından itfaiye ekipleri polis nezaretinde marketin kapısının önünde bulunan demir korkuluğu ve kapının kilidini keserek içeri girdiler. Bu sırada korkan kedi, marketin içerisine kaçtı. Polis nezaretinde marketin içerisine giren itfaiye ekipleri uzun süre kediyi aramasına rağmen bulamadı. Sonrasında kapı tekrar kapatılarak, kedinin kapıya yanaşması beklendi.

Kedinin 25 gündür markette mahsur kalmasının çok kötü bir durum olduğunu ifade eden vatandaşlar ve eski çalışanlar, kedinin kurtarılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Uzun süren çabalar neticesinde marketten dışarıya çıkartılamayan kediyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.