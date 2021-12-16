Kekemelik gelişimi ve tedavi yöntemleri

Dr. Hilal Aydemir, "Aile çocuğunda konuşma bozukluğundan şüpheleniyorsa; bunun kekemelik mi, yoksa normal seyrinde devam eden bir konuşmanın akıcılığındaki bozulma mı olduğunun ayrımının yapılması için bir çocuk psikiyatrisi önermekteyiz" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Hilal Aydemir, çocuklarda kekemelik gelişimi ve tedavi yöntemlerini anlatarak uyarılarda bulundu. Dr. Hilal Aydemir, "Kekemelik, temel olarak konuşmanın akıcılığının bozulmasıdır. Kekemeliği çocuk yaş grubunda sıklık olarak yüzde 5 ile 10 arası görmekteyiz. Erkek çocuklarda, kız çocuklara göre daha sık görülmektedir. Nedeni ise genetik sebepler olabilmektedir. Ailede kekemelik varsa çocukta da kekeme olma ihtimalini yaklaşık 3 kat daha sık görmekteyiz. Konuşma merkezi ile koordinasyon anormallikte kekemeye yol açabilmektedir. Ayrıca kekemenin psikolojik sebepleri de olabilmekte ve aniden korkma, korkutma sebepleri de kekemeliğe yol açabilmektedir” diye konuştu.

Kekemelik tipleri ve belirtilerden bahseden Hilal Aydemir, “Kekemelik 2 tipe ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi gelişimsel tip yani okul öncesi dönemde olan kekemeliktir. Bu tip kekemelik yüzde 90 spontan olarak iyileşme gösterebilmektedir. Daha nadir bir grup ise ergenlik ve yetişkinlik döneminde kalıcılık gösterebiliyor ve konuşma terapistine direnç gösterebilmektedir. İkinci tip kekemelik ise edinilmişlik yani sonradan gelişen kekemelik bu durumda beyin zedelenmesi ya da emosonel travmalar gibi durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Kekemeliğin kalıcılık göstermesini destekleyen faktörler, erkek cinsiyeti olması kekemeliğin uzun süredir devam ediyor olması ailede kekemelik öyküsünün olması ve kekemeliğin genç yaşta başlaması kalıcılığı destekleyen faktörler. Kekemelikte en belirgin 2 belirti; hece uzatması, hece tekrarları gibi 2. belirtiler gibi mücadele ve çabalama davranışıdır. Bilincin belirtiler olduğu zaman ortaya çıkan anormal postür anormal el kol hareketleri yüz buruşturma gibi davranışsal belirtilerde kekemeliğin 2. belirtileri olarak görebilmekteyiz” şeklinde konuştu.