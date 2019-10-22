Kekemelik sorunu çözümsüz değil

Zeynep Gülçin Yıldırım, “Kekemelik olan çocuğa konuşması konusunda baskı yapılmamalı, kelime ya da cümleleri düzeltilmemeli, konuşurken sabırla, gözünün içine bakarak dinlenmelidir” dedi.

Liv Hospital Samsun Çocuk Psikiyatri Kliniği'nden Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Dünya Kekemelik Günü” dolayısıyla çocuklarda kekemelik hakkında önemli bilgiler verdi. Dr. Yıldırım, “Kekemelik konuşmanın doğal akışının istemsiz şekilde kesintiye uğraması olarak tanımlanabilir. İlk ortaya çıkışı sıklıkla dil gelişiminin ilk yıllarında yani 2-7 yaş arası dönemde olur. Bu sorunu yaşayan çocukların yüzde 80'i, müdahaleye ihtiyaç duymaksızın, 5 yaşına kadar bu sorunun üstesinden gelebilirler. Bu noktada aile tutumları da oldukça önemli rol oynamaktadır. Çocuğa konuşması konusunda baskı yapılmamalı, kelime ya da cümleleri düzeltilmemeli, konuşurken sabırla, gözünün içine bakarak dinlenmelidir” diye konuştu.

“Ailelere büyük görev düşüyor”

Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, çocuğun kekemelik sorununu ailesinin desteği ile çözebileceğini belirtti. Dr. Yıldırım şu tavsiyelerde bulundu: “Anne- babanın çocuğa rahat ve telaşsız bir ortam sunması, kendi konuşma hızlarını da yavaşlatmaları önerilir. Özellikle çocuğun alay etme, utandırma, zorlama gibi tutumlardan korunması çok önemlidir. Ancak kekemelik sorunu 6 ay veya daha uzun süredir devam ediyorsa; kekemeliğe ek olarak bakışları kaçırmak, dudakları büzmek, başı öne doğru eğmek gibi ikincil davranışlar ekleniyorsa; takıldığı kelimeleri söylemekten kaçınma, kısa cümleler kurma, suskunluk gibi konuşmaktan kaçınma davranışları varsa; konuşması gereken durumlardan kaçmaya çalışıyorsa bir uzman desteği alınması uygun olacaktır.”