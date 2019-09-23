Kemali Bülbül mezarı başında anıldı

senesinde sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Yazdığı şiir ve yayınladığı kitaplarla Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan, 23 Eylül 2012 tarihinde hayatını kaybeden Aşık Kemali Bülbül'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Samsun Kıranköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında anma töreni düzenlendi.

Başkan Demirtaş'a teşekkür

Burada açıklamalarda bulunan Kemali Bülbül'ün oğlu Akif Bülbül, babasının bu kadar sevildiğini ve özlendiğini burada görmekten çok duygulandığını belirterek, “Biz sizleri bir aile olarak görüyoruz. Bu programı düzenleyerek değerlerimize ve büyüklerimize sahip çıkmak adına büyük görevi üstlenen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a ve siz değerli sevenlerine teşekkür ediyorum” dedi.

"Manevi direklerimiz"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise Kemali Bülbül ile ortak bir yapılarının olduğunu ifade ederek, “Vatanını, milletini, ailesini seven bir düşünce tarzı ile ömrünü noktalamak. Onlar bizim bu manada manevi direklerimizdir” diye konuştu.

"Burada olmaktan onur duydum"

Burada olmaktan dolayı onur duyduğunu kaydeden Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da, “Yaşar Doğu ve Kemali Bülbül amca gibi değerlerimiz Kavak'ta çok. Allah gani gani rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

Törene ayrıca, Kemali Bülbül'ün eşi Hanife Bülbül, oğulları Arif, Akif Bülbül, kızı Şahide Bakır'ın yanı sıra Kavak Dernekleri Federasyonu (KADEF) Başkanı Bayram Erişgin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.