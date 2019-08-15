İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Kemerin Ses Getirsin" kampanyası

Samsun’un Alaçam ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası jandarma ekiplerince yapılan uygulamada tanıtıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası jandarma ekiplerince yapılan uygulamada tanıtıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından bayramda trafik güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası kapsamında Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Samsun-Sinop karayolu Karlı Sapağı'nda uygulama, bilgilendirme ve denetim yapıldı. Denetimlerde, özellikle çocuklara emniyet kemerinin önemi anlatılırken, can kayıpları yaşanmaması ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek verilmesi istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.