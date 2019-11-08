Kemik, kas, eklem sağlığında kök hücre tedavisi

Öğretim Üyesi Serdar Azat Ataman, "Kök hücre tedavisi kemik, kas ve eklem hastalıklarında uygulanmaktadır" dedi.

Kök hücre tedavisi ortopedik hastalıklarda kullanıldığını dikkat çeken Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Azat Ataman, "Kök Hücre birçok farklı hücreye dönüşebilen ana hücre demektir. Vücudumuzda bütün dokular kök hücrelerden gelişmektedir. Bu hücreler vücudumuzun her yerinde bulunur. Kök hücre tedavisi tıbbın birçok alanında uygulanmakla birlikte en çok ortopedi ve plastik cerrahide kullanım alanı bulmaktadır. Ortopedide eklem kireçlenmelerinde, bazı kıkırdak hastalıklarında, kas, tendon ve spor yaralanmalarında uygulanabilir. İkinci ve üçüncü derece eklem kireçlenmelerinde, diz kalça ve ayak bileğinde oldukça iyi sonuçlar alınmaktadır. Ayrıca avasküler nekroz, osteonekroz ya da ostekondritis dissekans hastalıklarının erken evrelerinde de oldukça etkilidir” diye konuştu.

Kök hücre tedavisine uygunluk

Dr. Serdar Azat Ataman şu bilgileri verdi: “Diz, kalça, omuz, el ve ayak bileği eklem kireçlenmelerinde, Kalça, omuz, diz, ayak bileğindeki avasküler nekrozlarda, menisküs yırtıklarında, kaynamayan kırıklarda, Kas ve tendon yırtıklarında, 15-65 yaş arasında, kanser hastalığı ya da kanser tedavisi görmeyen, aktif enfeksiyonu ya da iltihabi romatizmal hastalıkları bulunmayan kişilere kök hücre tedavisi uygulanabilir. Ayrıca tedavinin uygulanabilmesi için eklemde dizilim kusuru (eğrilik) olmamalıdır. Tedaviye uygun olup olmadığınızın muayene ve tetkiklerden sonra doktorunuz tarafından belirlenmesi gerekir.”