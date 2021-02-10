Kenan Yelek: "Başaracak güçteyiz"

Yalovaspor maçını değerlendiren Kenan Yelek, "Her maça nasıl hazırlanıyorsak, Yalovaspor maçına da öyle hazırlanıyoruz. Seyircilerimizin yeniden tribünlerde olmasını çok istiyoruz. Tribünlerin yüzde 20-30'u kadar kapasiteli seyirci alınsa çok iyi olur aslında. Bu konudaki düşüncemi hala sürdürüyorum. Bu hafta kendi sahamızda rakibimizden 3 puan alarak yukarılardan kopmak istemiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Çarşambaspor'da futbolcuların yaptırdıkları Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğu öğrenildi.

Çarşambaspor yarın 13.00'te Çarşamba Şehir Stadyumu'nda Yalovaspor'u misafir edecek.