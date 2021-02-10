İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kenan Yelek: "Başaracak güçteyiz"

Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, yarın kendi sahalarında karşılaşacakları Yalovaspor maçını kazanarak puan cetvelindeki yerlerini korumak istediklerini söyledi.


Yalovaspor maçını değerlendiren Kenan Yelek, "Her maça nasıl hazırlanıyorsak, Yalovaspor maçına da öyle hazırlanıyoruz. Seyircilerimizin yeniden tribünlerde olmasını çok istiyoruz. Tribünlerin yüzde 20-30'u kadar kapasiteli seyirci alınsa çok iyi olur aslında. Bu konudaki düşüncemi hala sürdürüyorum. Bu hafta kendi sahamızda rakibimizden 3 puan alarak yukarılardan kopmak istemiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.


TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Çarşambaspor'da futbolcuların yaptırdıkları Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğu öğrenildi.


Çarşambaspor yarın 13.00'te Çarşamba Şehir Stadyumu'nda Yalovaspor'u misafir edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.