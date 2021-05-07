Kenan Yelek'ten sezon değerlendirmesi

Lig 3. Grup'ta sezonun bitmesinin ardından Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, sezon değerlendirmesinde bulundu.

Çarşambaspor, topladığı 47 puan ile ligi 6. sırada kapattı. Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, yaptığı sezon değerlendirmesinde, Play-off yada şampiyonluk parolasıyla başlamadıkları ligi 6. sırada tamamladıklarını ifade ederek, özellikle ikinci devrenin çok şansız geçtiğini aktardı. Kenan Yelek, sezon değerlendirmesinde şunları söyledi: "Elimizdeki kadronun yüksek bölümü BAL'dan kadromuzda bulunan oyunculardı. İlk yarı çok iyi performans sergileyerek güzel sonuçlar alarak 27 puan aldık ve devreyi 6.sırada tamamladık. 2. devrenin çok şansız geçtiğini hakem kararları, kırmızı kartlar ve sakat oyuncuların yokluğunda kadro kurma açısından önemli sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Bu kadar olumsuzluklara rağmen son maçımıza kadar Play-off'u kovaladık. Belediye Başkanımız Halit Doğan, Kulüp Başkanımız Özkan Yıldırım, teknik ekip oyuncular ve Çarşambaspor Taraftarlar Derneği olarak birlik ve beraberlik içinde olduk. Ligin en az gol yiyen ikinci takımı, en çok gol atan altı takım içerisinde sezonu tamamladık."