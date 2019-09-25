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Kendi evini yakan genç tutuklandı

Samsun’da kayınpederi ile kavga edip kendisini bıçaklanması üzerine hastanedeki tedavisinin ardından kendi evini yakan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da kayınpederi ile kavga edip kendisini bıçaklanması üzerine hastanedeki tedavisinin ardından kendi evini yakan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni evli olduğu öğrenilen ve eşinden ayrı yaşayan S.Ö.(28), eşi N.Ö.'nün (24) kaldığı kendi evine gitti. Burada evde bulunan kayınpederi M.Ç.(65) ile damat S.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmada kayınpeder M.Ç., damadını bıçaklı kalçasından hafif şekilde yaraladı.


Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan damat S.Ö. eşinin kaldığı kendi evine giderek burayı ateşe verdi. Yangın müdahale sonucu söndürülürken S.Ö., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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