Kendi sahasında maç kaybetmeyen tek takım Samsunspor

Lig'de kendi sahasında mağlubiyeti olmayan tek takım Samsunspor oldu.

Sezona şampiyonluk parolası ile giren Samsunspor'un kendi sahasında oynadığı maçlarda bileği bükülmüyor. Aynı performansı deplasman maçlarında gösteremeyen kırmızı-beyazlılar, bu sezon kendi sahasında oynadığı 12 maçta 6 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Bu maçlarda rakip filelere 19 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 8 gol gördü. Samsunspor, ligde aldığı 5 mağlubiyetin tamamını da deplasmanda oynadığı maçlarda aldı.

Kendi sahasında rakiplerine kök söktüren Samsunspor bu sezon 19 Mayıs Stadyumu'nda oynadığı maçlarda sırasıyla Balıkesirspor'u 3-1, Keçiörengücü'nü 2-0 yendi. Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Ümraniyesor ile 1-1, B. B. Erzurumspor ile de 0-0 berabere kaldı. Sonrasında Manisa FK'yı ve Adanaspor'u 1-0 ile geçen Samsunspor, Ankaragücü'nü de 2-0 yenip, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Evinde oynadığı son 3 iç saha maçından da mağlubiyet almayan Samsunspor Tuzlaspor ile 2-2 berabere kalıp, Kocaelispor'u 3-0 yendi ve son olarak da Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Samsunspor'un ardından ligde kendi sahasında en az mağlubiyet alan takımlar 1'er mağlubiyet ile Ankaragücü, Ümraniyespor, B. B. Erzurumspor, Boluspor ve Menemenspor oldu. Bu takımları 2 mağlubiyet ile Eyüpspor, İstanbulspor, Adanaspor ve Keçiörengücü takip etti. Tuzlaspor kendi sahasında 3 maçtan mağlup ayrılırken, Bandırmaspor, Manisa FK ve Bursaspor ise kendi sahasındaki 4 maçı kaybetti. Kocaelispor 5 iç saha maçında kaybederken, Gençlerbirliği ve Denizlispor'da 6 iç saha maçından mağlubiyetle ayrıldı. Altınordu 7, Balıkesirspor ise 8 mağlubiyet alarak ligde kendi sahasında en çok maç kaybeden takım oldu.

Öte yandan Süper Lig'de kendi sahasında maç kaybetmeyen takımlar da Trabzonspor ve Gaziantep FK oldu. Lider Trabzonspor kendi sahasında 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken, Gaziantep FK ise 9 galibiyet ve 2 beraberlik almayı başardı.

Samsunspor bir sonraki iç saha maçını 20 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Denizlispor ile oynayacak.