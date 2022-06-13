İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kendine zarar veren şahıs bağlanarak tedavi edildi

Samsun’da kendine zarar verip taşkınlık yapan yabancı uyruklu şahıs yaralanınca tedavisi için kaldırıldığı hastanede elleri ve ayakları bağlanarak tedavi edildi.

Samsun'da kendine zarar verip taşkınlık yapan yabancı uyruklu şahıs yaralanınca tedavisi için kaldırıldığı hastanede elleri ve ayakları bağlanarak tedavi edildi.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu M.H. (45) evinde taşkınlık yapıp kendi kendini yaraladı. Komşuları polise haber verdi. Polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırılan M.H., tedaviyi kabul etmeyip kaçmak istedi. Yabancı uyruklu şahsın elleri ve ayaklarından sedyeye bağlanarak tedavisi yapıldı. Sedye ile polis aracına taşınan M.H., daha sonra da polis aracına bindirilip ifadesi alınmak üzere Irmak Polis Merkezine götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.