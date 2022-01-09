Kendini asan emekli memuru komşuları ölümden kurtardı

Samsun'da kendini iple asmak isteyen emekli memur, komşuları tarafından kurtarıldı. İp kesilince yere düşerek kafasını merdivene çarpan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hastaneden emekli memur olan Y.G. (63), girdiği bunalım sonucu kendisini oturduğu evin merdivenine iple astı. Y.G., intihara kalkışmadan önce de komşusu Mehmet Yaranış'ı telefonla arayarak hakkını helal etmesini istedi. Y.G.'nin durumundan şüphelenen ve evde olmayan Mehmet Yanarış, komşusu Bülent Akyıldız'a telefon açarak Y.G.'nin kendisinden helallik istediğini söyleyip kontrol etmesini istedi. Komşuları Bülent Akyıldız, bunun üzerine Y.G.'nin evine gitti. Y.G.'yi merdivende ipte asılı halde bulan Bülent Akyıldız, ipi keserek adamı ölümden kurtardı. İp kesilince düşerek kafasını merdivene çarpan Y.G. kafasından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.G. tedavi altına alındı. 2 çocuk babası olan Y.G.'nin eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.