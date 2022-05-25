İhlas Haber Ajansı

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Kendini asan gence yoldan geçen polisler ve sağlıkçı eşi müdahale etti

Samsun’da kendini balkona çarşafla asan gence yoldan geçen polis memurları ile polisin sağlıkçı eşi müdahale etti.

Samsun'da kendini balkona çarşafla asan gence yoldan geçen polis memurları ile polisin sağlıkçı eşi müdahale etti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren U.E.G. (32) evinin balkonunda çarşafla kendini astı. U.E.G.'ye yakınları müdahale ederken, o an yoldan geçen polis memurları Ömer Can E. ve Burak B. ile polisin eşi sağlık personeli Nuran E. de yardıma koştu. Çarşaf kesilerek kurtarılan U.E.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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