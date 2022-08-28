Kendini asan genci eşi kurtardı

Samsun'da evlerindeki banyoda kendini asan genç eşinin müdahalesi ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun 'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalma giren 2 çocuk babası M.C.Ç.(23) evlerindeki banyoda duşun hortumuyla kendini asarak intihara kalkıştı. Eşi tarafından kurtarılan M.C.Ç. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.