İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kendini denize atan 15 yaşındaki çocuğu sahil güvenlik kurtardı

Samsun’da kendini denize atan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da kendini denize atan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Doğupark sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 15 yaşındaki S.O.A.A.H. arkadaşına telefon açarak kendisini denize atacağını söyleyip annesine haber vermesini istedi. Daha sonra denize atlayan S.O.A.A.H., Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından sağ olarak sudan çıkarıldı.


Sahil güvenlik botu ile karaya çıkarılan S.O.A.A.H., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.