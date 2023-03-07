Kendini pompalı tüfekle eve kilitleyen şahıs polisi alarma geçirdi

Samsun'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi kendisini pompalı tüfekle eve kilitleyerek çevreye 1 el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin 1 saatlik uğraşları neticesinde şahıs ikna edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Levent D. (45) elinde pompalı tüfekle kendini eve kilitledi. Çevreye 1 el ateş açması sonucunda silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik yelek giyen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Müzakereci polisin gelmesiyle şahıs 1 saat içinde ikna edildi. Önce şahısın elindeki silah alındı, devamında şahıs ikna edilerek evden çıkarıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.