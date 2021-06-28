Kendini Türk hekimine emanet etti, 15 yıl süren karın ağrısı son buldu

Hollanda'da 15 sene boyunca karnında şiddetli bir ağrı ile yaşayan 63 yaşındaki Sami Yarar, Türkiye'ye gelerek tedavi oldu. Sami Yarar'ın kalınbağırsak ameliyatını gerçekleştiren Opr. Dr. Kadir Dicle, "Sami Bey 'beni bu ağrıdan kurtar' dedi. Kendisini ameliyat ettik. Tamamen şifaya kavuştu" dedi.

Hollanda'da yaşayan gurbetçi Sami Keser, 15 yıl boyunca şiddetli karın ağrısı çekti. Hollanda'da farklı hekimlere giden Yarar şifayı bulamadı. Akabinde Türkiye'de hastane hastane dolaşan Sami Yarar aradığı şifayı Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'nde buldu. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle, yaptığı kalınbağırsak ameliyatı ile ağrıyı tespit ederek yerinde müdahale etti.

Yaptığı işlemle ilgili bilgi veren Opr. Dr. Kadir Dicle, "Sami Bey bize geldiğinde karnında sürekli bir karın ağrısı yaşadığını, bunu 10-15 yıldır çektiğini ve sürekli çeşitli hastanelere gittiğini söyledi. Biz de hastamızı dinledik ve tetkiklerimizi yaptık. Tomografi çektik. Tomografide karının sol tarafında kalın bağırsağında bir kalınlaşma vardı. Kolonoskopi yaptık ve o bölgeye yetişemedik. Ameliyat için yeterli bir veri elde edemedik. Burada Sami Bey'in bir karar alması gerekiyordu. Sami Bey 'yeter ki bu ağrıdan beni kurtar' dedi. Kendisini ameliyat ettik. Kalın bağırsağındaki o kalınlaşmış yeri aldık. Patolojik sonuçları temiz geldi. Kanserle hiç bir alakası yok. Tamamen şifaya kavuştu. Şu anda yiyor, içiyor. Karın ağrıları yok" diye konuştu.

"Şu anda yeniden doğmuş gibiyim"

Kendisini delikanlı gibi hissettiğini ifade eden Sami Yarar, "Şu anda hiç bir şey olmamış gibiyim. Hiç bir şekilde hastaneye yatmamış gibi hissediyorum. Bir hastalık geçirmemişim gibiyim. Ben bu ağrıyı 15 sene çektim. Gitmediğim hekimler kalmadı. Beni ilaçlayıp saldılar. Şu anda yeniden doğmuş gibiyim. Avrupa'dakilere sesleniyorum. En ufak hastalığınızda gelin Türkiye'ye. Ben bunu anlatamadım kimseye. Bir göbek ameliyatı 6 ay sürdü Hollanda'da. Ondan sonra yanlış yapmışlar. Perişan oldum. Ölümle karşı karşıya kaldım. Şu anda 30 yaşında bir delikanlı gibiyim" şeklinde konuştu.