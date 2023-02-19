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Kendini vuran ağabiyini hastaneye götürürken kazada yaralandı

Samsun’da bir genç kendini arabada tabancayla vuran ağabeyini hastaneye yetiştirmek isterken kazada yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da bir genç kendini arabada tabancayla vuran ağabeyini hastaneye yetiştirmek isterken kazada yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kutlukent merkez mahallede otomobilin içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Ş.(35) park halindeki aracın içinde kendini tabancayla vurarak intihara kalkıştı. Ağabeyinin kendisini vurması üzerine F.Ş. (21) otomobille hastaneye götürmek için yola çıktı. F.Ş. idaresindeki otomobil Canik ilçesi Toptepe mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde yoldan çıkarak demir aydınlatma direğine çarptı. Kazada, yaralanan araç sürücüsü F.Ş. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kendini vuran ağabeyi U.Ş. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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