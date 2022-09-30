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Kendini vuran İyi Parti Yönetim Kurulu üyesi hayatını kaybetti

Samsun’da tabancayla kendini vuran Samsun İyi Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da tabancayla kendini vuran Samsun İyi Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çayleyik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İyi Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay (44) evlerinde tabancayla kendini vurdu. Ağır yaralanan Lay ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan Lay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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