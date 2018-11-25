Kendini vuran polis için tören düzenlendi

Samsun'da beylik tabancasıyla kendini vurarak intihara kalkışan, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden 4 aylık polis memurunun cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Emirefendi Mahallesi Emniyet Sokak'ta bulunan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü lojmanında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Bafra İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Enes Gökçe (26) beylik tabancasını kafasına dayayarak tetiğe bastı. Silah sesini duyan meslektaşları eve girdiklerinde polis memuru Gökçe'yi yerde kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra'da özel bir hastaneye kaldırılan polis memuru burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Enes Gökçe Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 ay önce göreve başladığı öğrenilen Enes Gökçe için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzendi. Törene, Samsun Vali Vekili İbrahim Avcı, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, emniyet mensupları ve Enes Gökçe'nin yakınları katıldı. Yapılan dua ev alınan helalliklerin ardından Enes Gökçe'nin cenazesi Konya'nın Selçuklu ilçesine gönderildi.