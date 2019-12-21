Kendisine ceza yazd?rmak i?in 1 saat trafik polisi arad?

Samsun'da Ahmet K?k?e isimli vatanda?, 1 saat trafik polisi arad?ktan sonra kendisini ?ikayet ederek trafik cezas? yedi.

Ahmet K?k?e, arabas?n?n muayenesini yapt?rd?ktan sonra LPG tank?n? de?i?tirdi. Daha sonra s?resi dolan tank? de?i?tiren K?k?e, notere giderek t?p? ruhsata i?letmek istedi. Noterde bir cezas? g?z?kmeyen K?k?e'nin arabas?n?n tank?, ruhsata i?lenemedi. ?ddiaya g?re, Ahmet K?k?e'den trafik cezas? yemesi istendi. K?k?e de t?p tank?n? ruhsata i?letmek i?in 1 saat trafik polisi aray?p, kendisine ceza yazd?rd?. Cezay? yiyen K?k?e, tekrardan notere giderek yeni tank?n? ruhsata i?letti.

Ba??ndan ge?en trajikomik olay? anlatan Ahmet K?k?e, ?Kendi arabam? trafik polisine ?ikayet ettim. Arabam?n cezas? yoktu. LPG takt?rm??t?m. Notere gittim. 'Ruhsata i?lemesi i?in ceza yemem' gerekti?ini s?ylediler. ?Herhangi bir trafik polisine ceza yazd?rman?z gerekiyor' dediler. Ben de sabah yola ??karak Samsun'da trafik polisi aramaya ba?lad?m. Birka? yere gittikten sonra Cumhuriyet Meydan?'nda trafik polislerini buldum. Durumumu polislere arz ettim. Onlar da evraklar?ma bakt?lar. Araban?n cezas? yok. Bana ceza yazacaklar?n? s?ylediler. Ben de tamam dedim. Sonra da 108 TL ceza yazd?lar. Daha sonra da LPG muayeneden ge?ti. Ben de orada memur beylere te?ekk?r ettim. Devletimize, milletimize katk? olsun diye b?yle bir ?ey yapt?k? dedi.

" 'Bana ceza yaz?n' dedi?imde polisler ?a??rd?lar"

Kendisine ceza yazd?rmak i?in 1 saat boyunca trafik polisi arad???n? ifade eden K?k?e, ?Baz? insanlar trafik cezas? yememek i?in polisten ka??yorlar. Ben ka?mad?m. Arabay? muayene ettirmeden ?nce 870 TL ?demi?, temizlemi?tim. Muayeneden ara? ge?ince, cezas? yoktu. T?p?, noterden ruhsata i?letirken ceza olmas? gerekti?ini s?ylediler. ?yle denince ba?lad?m Samsun'da trafik polisi aramaya. Cezay? yiyince gittim noterde i?lemi yapt?m. Arabam ?u anda tertemiz oldu. Samsun'da 1 saat trafik polisi arad?m. ?Bana ceza yaz?n' dedi?imde polisler ?a??rd?. ?Noterden ceza yaz?lmas?n? istediler' dedim. Cezay? yaz?nca ben de memurlara te?ekk?r ettim. Yani toplamda 978 TL ceza ?dedik. Arabam? ?u anda temizledim ve satmay? d???n?yorum? diye konu?tu.

?Samsun'da kendisine ceza yazd?ran tek ki?i benim?

Ba??ndan ge?en olay? arkada?lar?na anlatan K?k?e, arkada?lar?n?n da g?zdesi haline geldi. Mesai arkada?lar? K?k?e'nin ba??ndan ge?en olay? anlat?rken cep telefonu kameras?na kaydederek, e?lendiler. K?k?e de videoda, ?Samsun'da kendisine ceza yazd?ran tek ki?i benim? dedi. Ceza tutana??nda ??ikayet eden Ahmet K?k?e, cezay? yiyen Ahmet K?k?e? yazmas?, arkada?lar?n? g?lme krizine soktu.