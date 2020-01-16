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Kendisine saldıran kadını silahla vuran şahıs tutuklandı

Samsun’da sokak ortasında kendisine saldıran kadın arkadaşını tabancayla bacağından vurarak yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.

Samsun'da sokak ortasında kendisine saldıran kadın arkadaşını tabancayla bacağından vurarak yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, D.A. (41) isimli zanlı, kadın arkadaşı G.A.'yı (39) sokak ortasında tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı. D.A. olay yerinden hızla kaçarak İlkadım Kaymakamlığı binası girişinde görevli polisin yanına giderek, silahıyla teslim oldu.


Güvenlik kamerası görüntüsünde kadının vurulmadan önce D.A.'ya saldırdığı tespit edilirken, bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli D.A. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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