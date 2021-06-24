Kene avcısı 15 bin ‘sülün' doğaya salınacak

Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da üretilen 15 bin kene avcısı sülün, temmuz ve ağustos aylarında 13 farklı ilde doğaya bırakılacak.

1 Temmuz itibarıyla eski normale dönecek olan Türkiye'de sıcak yaz günlerinin de etkisiyle doğal ve yeşil alanlara yapılacak ziyaretler artacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Samsun Gelemen Sülün Üretim Merkezi ile Terme Sülün Üretim Merkezinde her yıl binlerce sülünü yetiştirerek Türkiye'nin farklı illerinde doğaya bırakıyor. Birçok zararlı ile beslenen sülünler, ekolojik sistem içinde önemli bir yer kaplıyor. Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl da 15 bin adet sülünün üretilerek doğaya bırakılması hedefleniyor.

13 ilde 15 bin sülün doğaya bırakılacak

Sülünler tahsis programı dâhilinde Samsun, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun Ordu, Sinop, Çorum, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kocaeli, Adapazarı, Bursa, İstanbul, Edirne, Kırşehir, Kastamonu, Malatya, Adana, Nevşehir, Ankara başta olmak üzere değişik dönemlerde biyolojilerine uygun sahalara ilgili yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde yerleştiriliyor. Samsun Gelemen Sülün Üretim Merkezi'nde kurulduğu günden bu yana 323 bin 721 adet sülün üretilerek doğaya salındı. 2003 yılından itibaren Samsun'da Bafra ilçesi Kızılırmak YHGS, Gölardı YHGS, Bafra ilçesi Kayabaş mevkii, Çetinkaya YHYS, Akteke YHYS'larına toplamda 62 bin 696 adet sülün yerleştirildi. 2021 yılında ise 15 bin adet sülün üretilerek Giresun, Rize, Artvin, Kastamonu, Zonguldak, Çorum, Batman, Hakkari, Ordu, Siirt, Diyarbakır, Trabzon, Samsun illerinde Temmuz ve Ağustos aylarında doğaya yerleştirilmesi planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yerli kuşlardan olan ve nesli hızla azalan sülünü üreterek doğaya salmak ve doğada desteklenmesini yapmak amacıyla Kara Avcılığı Kanunu ve Milli Parklar Kanunu hükümleri çerçevesinde Sülün Üretim Merkezleri kurmuş olup bunlar arasında Samsun Gelemen Sülün Üretim Merkezi ve Terme Sülün Üretim Merkezi de bulunuyor. Gelemen Sülün Üretim Merkezi “İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı” çerçevesinde 1969 yılında Amasya Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olup Tekkeköy ilçesinde Samsun Ordu Karayolu üzerinde şehir merkezine 20 km mesafede ve 1,1 ha alanı kapsıyor.

Sülüner hakkında genel bilgi

Sülünler, zoolojik sistemde omurgalıların (vertebrata) kuşlar (aves) sınıfının, tavukgiller (gallinacae) takımının, sülüngiller (phasinidae) familyasının, sülün (phasianus) cinsinin, gerçek sülün (colchicus) türündendir. Erkek ve dişi sülün bireyleri ayrı göründedir. Erkekleri çok renkli uzun kuyruklu süslü bir kuş olup, baş ve boyun koyu yeşil, madeni lacivert parıltılıdır. Dişileri kül rengi, açık veya koyu kahverengi gri tonlarda açık ve koyu konsantre renklerle dikkati çeker. Kanatları küçük olmasına rağmen hızlı uçabilmekte fakat uzun mesafe kat edememektedir. Sülünlerin 49 türü ve bu türlerin birçok alt türü bulunmaktadır. Sülünlerin dünyada en yaygın olarak bulunan türü halkalı ve Kafkas sülünüdür. Kafkas sülünleri Türkiye'nin yerli kuşlarındandır. Doğu Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde tarlaların ormanla karıştığı yerlerdeki kısa boylu bitkilerin dibi ve buradaki sulak alanlar, açık araziler ağaçlık araziler, ağaçlık ve fundalıklar ve orman kenarlarında yaşarlar. Sülünlerin doğadaki başlıca yiyecekleri arasında tahıllar, bitki tohumları, meyveler ve yeşil filizler vardır. Bunların yanı sıra eklem bacaklı böcekler ile bunların larvaları, karıncalar, çekirgeler, örümcekler, sinekler, salyangozlar ve solucanlarla da beslenirler. Sülünlerin üreme dönemi Mart ayında hayvanın güneşli gün sayısının artmasıyla başlar ve haziran ayının sonuna kadar devam eder. Yeşilimsi griden yeşil zeytin rengine çalan ortalama 35 gr ağırlığında yumurta üretirler. Dönem boyunca bir sülün ortalama 40-70 yumurta yapabilir. Normal şartlarda kuluçka süreleri 24 gündür. Çıkan civcivler, gerekli sıcaklık ve ışık ve havalandırma ortamının sağlandığı büyütme kafeslerine alınmaktadır. Uygun büyüklüğe ulaşan civcivler doğaya salınma döneminde gelene kadar bakılmaktadır. Doğaya salınma zamanı gelen sülünler, doğaya uyum ve adaptasyonunu ve kanat gelişimini tamamlaması için doğal yaşam ortamlarına benzer voliyerlerde 2 hafta geçirmekte ve 8-10 haftalık yaşta doğaya yerleştirmeleri yapılmaktadır.