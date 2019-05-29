Kenevir üreticisine gübre desteği

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Kenevir Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi ve çevre köylerde üretim yapan 59 çiftçiye yaklaşık 450 dekar alandaki kenevir üretimi için toprak analiz sonuçları esas olmak üzere 12 ton gübre dağıtımı yapıldı.

Eski tarihlerden itibaren ilçede "kendir" olarak isimlendirilen bu yıl muhtelif köylerde de üretimi yapılmaya başlanılan kenevir tarımını yaygınlaştırmak, üreticinin ihtiyacı olan konularda destek vermek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, ekim alanlarını gezerek zirai ve teknik incelemelerde bulundu. Kırmacı, “Kenevirin ve kenevirde istenilen endüstriyel özelliklere sahip olan yerel tohumun üretim merkezi olan ilçe ve mahallemizde yaklaşık 240 torba gübre dağıtıldı. Sonraki yıllar için hedefimiz; üretimi sanayi ile birlikte gerçekleştirmek" dedi.

Üreticiler ise üretimi kısıtlayan en önemli faktörün ‘su' olduğunu, bu konuda destek istediklerini, sulanan arazilerin artırılabileceğini söyledi.