Keneye karşı tavukla mücadele

Samsun'da kene vakalarının görülebileceği yüksek mahallelerde 400 adet beç tavuğu ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Türkiye'de 2002 yılında ortaya çıkan Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığından (KKKA) 2012 yılı Mayıs ayına kadar 6 bin 392 kişinin kene kaynaklı virüs enfeksiyonu geçirdiği ve 322 kişinin de bu nedenle hayatını kaybettiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Olayların ardından kene ısırıklarına bağlı artan bu hastalığı önleme amaçlı olarak binlerce beç tavuğu yetiştirilmeye başlandı ve özellikle Afyon, Ankara, Çankırı, Çorum, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta çevreye dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından da kene vakalarının görülme ihtimali yüksek köy ve mahallelerde 2018 yılına kadar 300 adet ve 2019 yılında da 100 adet beç tavuğu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

400 beç tavuğu keneyle mücadele ediyor

2018 yılına kadar 8 bin 400 adet keklik Samsun'un Kavak, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde doğaya yerleştirildi. Bunun yanı sıra kene vakalarının görülme ihtimali yüksek köy ve mahallelerde 2018 yılına kadar 300 adet ve 2019 yılında da 100 adet beç tavuğu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yasak av ve işkenceye ceza yağdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü yaban hayatı tedavi çalışmaları kapsamında 2018 yılına kadar 619 adet, 2018 yılında ise 81 adet muhtelif türde hayvanının tedavisi yaparak doğaya bıraktı. Ayrıca yaban hayatı yemleme çalışmaları kapsamında toplam 4 bin 100 kg yiyecek, yaban hayvanlarının ulaşabileceği yerlere bırakıldı. Av koruma-kontrol çalışmaları kapsamında da av suçundan dolayı 97 kişi hakkında yasal işlem yapılıp, 82 bin TL idari para cezası uygulandı. Hayvanlara kötü muamelede bulunan 13 kişiye de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince yasal işlem yapılarak 41 bin 140 TL idari para cezası uygulandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sülünler Samsun'da üretildi

Yaban hayvanı salım-yerleştirme çalışmaları kapsamında Gelemen Sülün Üretim Merkezi'nin kurulduğu 1969 yılından 2018 yılına kadar 276 bin 697 adet sülün üretildi. 2018 yılında 14 bin 786 adet sülün üretilerek program kapsamındaki illere dağıtıldı. Buna göre Samsun'da 4 bin, Sinop'ta 2 bin, Sivas'ta 2 bin, Ordu'da 2 bin, Çanakkale'de bin 500 ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de 500 olmak üzere toplam 12 bin sülünün dağıtımı yapıldı.

Yabani hayvan envanter çalışmaları kapsamında 2018 yılı kış ortası su kuşu sayımlarında (KOSKS) toplam 57 tür de 101 bin 617 adet su kuşu sayıldı.

Kızıl geyikler doğaya yerleştiriliyor

Ayrıca 1984 yılında bir çift kızıl geyik ile üretime başlanan Vezirköprü Kunduz Geyik Üretim Merkezi'nde 29 adet kızıl geyik bulunuyor. 2019 yılına kadar Giresun, Gümüşhane, Samsun ve Çorum illerinde 75 adet kızıl geyik doğaya salınacak.