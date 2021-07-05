Kepçe kulak ve burun estetiği ameliyatları

Dr. Davut Tepe, özellikle gençlerin oluşturduğu görüntüden ötürü şikayetçi olduğu kepçe kulak ve burundaki kemer görüntüsünden yapılacak olan operasyon ile kurtulabileceğini, kişinin hem psikolojik hem de sağlık açısından önemli faydalar göreceğini söyledi.

Burunda oluşan kemer ya da farklı bir durumdan dolayı oluşan kırıktan ötürü yatarken nefes almakta zorlananlar, bunun yanında kepçe kulak problemi yaşayanlara tavsiyelerde bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, "Günümüz teknolojisiyle yapılacak olan estetik girişim ile kişi hem sağlığına kavuşur, hem sosyal iletişimi kuvvetlenerek kendine olan güvenini artırır" dedi.

“Psikolojik etkisi”

Kepçe kulak ve burun estetiği olan hastaların tedavi sonrası yaşadığı mutluluğu gördükçe kendisinin de ayrı mutlu olduğunu dile getiren Opr. Dr. Davut Tepe, "Bazı çocuklar kulaklarının boyutlarına veya biçimine takılarak kendini mutsuz hisseder. Kulaklarının gereğinden fazla büyük, asimetrik, öne eğik veya sarkık olmasından şikayetçi olabilirler. Kulaklarındaki bir düzensizliği insanlar uzun saçları ile örtbas edebilirler ancak bu geçici bir çözümdür. Kulağının şekli onun için utanç verici bir duruma dönüşebilir. Bu durumdan ötürü alay konusu olması da psikolojik olarak büyük etkisi bulunmaktadır" diye konuştu.

“Özgüveniniz yerine gelsin”

Opr. Dr. Davut Tepe, “Burunda kemer dediğimiz durum da ise hem görüntü olarak şekil bozukluğu oluyor hem de sağlık açısından nefes alıp vermede zorlanma yaşanıyor. Bu durumlar karşısında kepçe kulak ve burun estetiği ameliyatı birçok insan için bir kurtuluş yolu olarak görülebilir. Operasyon bölgesinde neredeyse hiç bir iz kalmaz. Doğal görünümlü sonuçlar elde edilir. Özgüveninizi ve benlik saygınızı artırırsınız. Alay konusu olmanızı önleyebilirsiniz. Bu anlamda operasyon için uygun olup olmadığınız konusunda doktorunuzdan destek alabilirsiniz" şeklinde konuştu.