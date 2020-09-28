Kepçe kulak ve tedavisi

Dr. İbrahim Ağrı, sadece çocukların değil yetişkinlerin de günlük yaşamlarını ve psikolojilerini olumsuz etkileyen 'kepçe kulak' sorununun tedavisinin olduğunu söyledi.

Kepçe olarak tabir edilen kulakta şekil bozukluğu, insanlarda psikolojik olarak büyük etki bırakmaktadır. Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş - Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Ağrı, sadece çocukların değil yetişkinlerinde günlük yaşamlarını ve psikolojilerini olumsuz etkileyen 'kepçe kulak' sorununun kısa bir süre içinde tedavisinin yapılabileceğini belirterek merak edilen soruları yanıtladı.

Kepçe kulak hakkında

Opr. Dr. İbrahim Ağrı, "Kulak bölgesindeki kıkırdakların kıvrımlarının yetersizliğine bağlı deformitedir.

Kepçe kulağın en sık görülme sebebi kalıtsal faktörlerdir. Anne ve babasında kepçe kulak durumu olanlarda sıklıkla görmekteyiz. Kepçe kulaklı hastalarımız çevreleri tarafından alay konusu olmaktan buna bağlı olarak depresyon ve özgüven eksikliği yaşamaktadırlar. İsteğe bağlı olmakla birlikte lokal ve genel anestezi altında yapılmakta ortalama 90 ila 120 dakika arasında yapılmakta genel itibariyle kulak arkasından yaptığımız kesiyle operasyonu gerçekleştirmekteyiz. Kepçe kulak ameliyatı sonrası genel itibariyle arkadan kesik yapıldığı için herhangi bir kozmetik bir durum olmaz. Kepçe kulak operasyonu sonrası iki gün sargımız oluyor. İki gün sonra sargıyı açtıktan sonra yaklaşık 2 hafta tenisçi bandı dediğimiz bir bant kullanıyor, ondan sonra gündelik hayatına normal bir şekilde dönülebiliyor” dedi.

Kepçe kulak cerrahisinde yaş aralığına değinen Opr. Dr. İbrahim Ağrı, “Hastalarımızın çok gecikmemesini öneririm. Sıklıkla bizim önerdiğimiz yaş okul öncesi yaşlar 4-6 gibidir. Bu yaşlarda kulak kepçesi gelişimi tamamlanmış olur. Çocukların okula başlamadan ve tramvalizite olmadan önce bu ameliyatı yaptırmaları uygundur. Tabii ki önerilen 4-6 yaş en uygun ancak yetişkin hastalarımız da bu durumdan rahatsız iseler tabii ki bu ameliyatı tercih edebilirler" diyerek sözlerine son verdi.