Kesgin, Cihannüma Samsun İl Başkanı oldu

Dr. Salih Kesgin görevlendirildi.

Cihannüma İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi tarafından açıklamaya göre Cihannüma Samsun İl Başkanlığı görevini yürüten İlker Efe'nin genel merkez teşkilatlanma biriminde görevlendirildiği, bu nedenle boşalan Samsun İl Başkanlığına ise Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin'in görevlendirildiği bildirildi.

Cihannüma Samsun İl Başkanı olarak görevlendirilen Doç. Dr. Salih Kesgin yaptığı açıklamada, “Cihannüma; varoluşu, bilgiyi ve değerleri kendi medeniyetinin ilkeleri ile tanımlayan; ilim, irfan ve hikmet okulunun öğrencileri, yeryüzünde adaletin tesis edilmesi için samimiyetle mücadele eden ve bu yolda birlik ve beraberlikten asla vazgeçmeyen kardeşler topluluğudur. Şehrimizde iyiliğin, adaletin hâkim olması için bizden önce bayraktarlık yapan öncü isimlerin açtığı yolda ve bizden evvel yönetim kurullarında görev yapan dostlarımızın emeğini daha da yüceltmek için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Cihannüma Samsun İl Yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

İl Başkanı: Doç. Dr. Salih Kesgin, Teşkilatlanma: Abdullah Tan-Doç. Dr. Harun Özer, Sekreterya: Dr. Yunus Sarıyıldız, Kurumlararası İlişkiler: Ali Saral Alioğlu-Av. Cem Yazgan-Dr. Yusuf Güney, Kurumsal İletişim: Dr. Yener Aksoy- Ali Kemal Tural - Muhammed Kara, AR-GE ve Eğitim: Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep-Doç. Dr. Recep Demir, Çevre-Şehir ve Kültür: Doç. Dr. Said Kurşunoğlu, Kaynak Geliştirme: Mesut Çetinkaya – Abdullah Yıldırım - Murat Kasap, İnsan Kıymetleri: Süleyman Demirtaş - Av. Cihat Başerli, İlçe Koordinatörleri: Kazım Calap (Çarşamba), Ali Şimşek (Bafra), Danışma Kurulu Başkanı: Rüstem Dinç.