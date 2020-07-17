Kesici aletle yaralanan sokak köpeğini mahalleli tedavi ettirdi

Samsun'da kimliği belirsiz kişi tarafından mahallenin sevilen köpeği kesici aletle yaralandı. Mahalledeki evleri dolaşarak para toplayan çocuklar ise köpeğin tedavisine destekte bulundular.

Samsun'un Terme ilçesinde mahalle sakinleri tarafından küçüklüğünden beri sevilen ve beslenen sokak köpeğine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırdı. Kesici aletle yaralandığı düşünülen sokak köpeği veteriner tarafından tedavi edildi.

Köpeğin küçüklüğünden beri evinin etrafında dolaştığını ifade eden Emin Sağlam, köpeği birkaç sokak ileride kanlar içerisinde sızlanırken bulduğunu belirtti. Emin Sağlam, boynundan yaralanan sokak köpeğini veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Sağlam, “Mahallemizin maskotu köpeğe şiddet uygulayan kişilerin insanlığından şüphe duyuyorum. Çevresine hiçbir şekilde zarar vermeyen bu hayvanın nasıl olur da canını yakarlar? Köpeği evimin birkaç sokak sonrasında acılar içerisinde kıvranırken gördükten sonra hemen veterinere götürdüm. Burada hayvanın boynundaki kesiklere içten ve dıştan dikişler yapıldı. Hayvana büyük kesici aletlerle saldırılmış” dedi.

Çocuklar tedavi için para topladı

Veterinerde tedavi edilen sokak köpeğinin masrafları için mahalledeki çocuklar kendi aralarında ve komşularını kapı kapı dolaşarak para topladılar. Şu anda Emin Sağlam'ın evinin avlusunda yaşayan köpek, 15 gün boyunca göreceği tedavi sonrasında tekrar normal yaşantısına dönecek.