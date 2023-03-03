İhlas Haber Ajansı

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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 sanık tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 sanık tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 sanık tutuklandı.


Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ‘yasa dışı bahis oynamak'tan 10 yıl 39 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N., Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yakalandı. Polis ekipleri ayrıca ‘silahlı terör örgütü üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K.'yi yakaladı.


Yakalanan 3 sanık işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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