Kestane balı arıcıların yüzünü güldürdü

Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, bu yıl kestane balı fiyatının geçen seneye oranla yüzde 20 oranında artarak toptan kilosunun 120 TL'ye kadar çıktığını söyledi.

Samsun'da ikamet eden arıcılar ve başka illere giden gezici arıcılar, bu yıl kovanlarını doldurdu. Ayçiçek ve kestane balı üreten Samsunlu arıcılar geçen seneye oranla daha verimli bir sezonu geride bıraktı. Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, bu yıl bal rekoltesi ve fiyatlarının olumlu olduğunu belirterek, açıklamalarda bulundu.

“Kestane balının toptan kilosu 90 TL'den 120 TL'ye çıktı”

Arıcıların bu sene kestane balını yüzde 20 fiyat artışıyla sattığını ifade eden Rasim Kaplan, “Yerli arıcılarımız sezonu kapattı. Gezi arıcılar da ilimize geldiler. İlimizde ve gezici arıcıların gittiği Sivas, Erzurum ve Muş'ta iyi bal çıktı. Ballar da geçen seneye oranla yüzde 20 fiyat artışıyla tüccarlara satıldı. Bir kısım arıcımız ise fiyatları yeterli bulmadığı için ballarını depoladı. Onlar da en kısa zamanda balları ellerinden çıkaracaklar. 15-20 gün içinde bu ballar da gelince Samsun'da bu yıl ne kadar bal üretildiği net bir şekilde belli olacak. Bin tonun üzerine çıktığımızı düşünüyorum. Kilosu 40 liradan 150 liraya kadar bal var. Kestane balı şu anda perakende de 180 liradan satılıyor. Toptanda geçen sene 90 TL'ye verirken, bu sene ise toptanda 120 TL'ye verdiler. Bu da baktığımız zaman fena bir rakam değil” dedi.

“İlaçlamaya dikkat edilince arı ölümleri azaldı”

Uyarıların yerine getirilmesiyle birlikte arı ölümlerinde azalma olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları söyledi:

“Bu sene arı ölümü yok denecek kadar az. Önceki yıllarda bizim bölgemizde de Türkiye genelinde de arı ölümleri oldukça fazlaydı. Arı ölümlerinin en büyük sebeplerinden birisi zirai ilaçlardı. Varroa ve bilinçsiz ilaçlama da arı ölümlerini tetikliyordu. İlaçlama konusunda bilgilendirmelerimizi yapmıştık. Arıcıların ruhsatsız ilaçlardan kaçınmaları için uyarılarda bulunmuştuk. Arıcılar uyarılara kulak verince arı ölümleri de büyük oranda azaldı. Varroa ile ilgili de Samsun'da toplu ilaçlama projesi için de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte DOKAP'a sunduk. Projemiz onay görürse 2021 yılında Samsun'da varroa ile topyekun mücadele yapacağız ve arı ölümleri an az seviyeye indireceğiz.”