Kestiği ağacın altında can verdi

Samsun'da ağaç kesimi gerçekleştiren şahıs, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavaklık alanda ağaç kesimi gerçekleştiren Seyfettin Erdoğan, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Seyfettin Erdoğan'ın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.