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Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’da kestiği ağacın üzerine düştüğü 64 yaşındaki bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da kestiği ağacın üzerine düştüğü 64 yaşındaki bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Seymenler Mahallesi Avluca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Bektaş (64) ormanlık alana ağaç kesmeye gitti. Dün akşam Hasan Bektaş'ın eve dönmemesi üzerine yakınları aramaya çıktılar. Yaşlı adam ormanlık alanda kestiği ağacın altında ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri Hasan Bektaş'ın kestiği ağacın dal parçaları altında ölmüş olduğunu tespit etti. Bektaş'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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